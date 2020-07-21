رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة .. بيان

أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن القمة الأفريقية المصغرة التي عقدت بخصوص أزمة سد النهضة

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وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء الإثيوبية، أشاد آبي أحمد بالجهود التي يقودها الاتحاد الافريقي لدعم الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان للتعامل مع الخلافات والتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.





وأعرب عن تقديره لتصميم الاتحاد الافريقي على حلول المشكلات الأفريقية بالآليات الاقليمية القائمة، مكررا التزام اثيوبيا بالاسمرار في الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر آباي دون ضرر كبير لمصر والسودان.





وأشار إلى انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة بسبب موسم هطول الأمطار.





وأضاف ان الاجتماع الاستثنائي الذي عقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات اختتم بتوصل جميع الاطراف إلى تفاهم مشترك رئيسي يمهد الطريق لتحقيق اتفاق.





وبناء على ذلك وافقت مصر وإثيوبيا والسودان على إجراء مزيد من المناقشات الفنية حول الملء بقادة الاتحاد الافريقي والمضي قدما من أجل التوصل إلى اتفاق شامل.



