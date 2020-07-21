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منوعات

سمر يسري بإطلالة جريئة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:44 م
سمر يسرى
سمر يسرى
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محمد بدران

نشرت الإعلامية سمر يسرى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سمر يسرى، بإطلالة صيفية مرتدية فستان كت باللون الابيض، نالت إعجاب متابعيها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمر يسرى فى المكياج على الألوان التى تبرز ملامحها وأنوثتها، كما ظهرت بخصلات الشعر البني الكيرلي فهي تميل إلى الشعر الكيرلي وتفضل الظهور به.


يذكر أن سمر يسرى تقدم برنامج حفلة 11" عبر قناة on e، والذي تستضيف فيه نجوم الفن والإعلام.


ويذاع البرنامج الساعة 11 مساء، ويستمر حتى 12.30 من منتصف الليل، يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.


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“Think positive & positive things will happen” 😉

A post shared by Samar Yousry (@samaryousryofficial) on

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