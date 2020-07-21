الزمالك ينفي إلغاء ودية طلائع الجيش بسبب إصابة نجمه بـ كورونا

نفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول إلغاء المباراة الودية أمام طلائع الجيش والمقرر لها غدا الأربعاء ببرج العرب في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.





وأكد الجهاز الفني أن المباراة في موعدها غدا، وتم التأكيد مع الجهاز الفني للطلائع، بعدما تم عزل عمرو جمال لاعب الفريق العسكري في منزله بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.



