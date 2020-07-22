أسعار النحاس تقفز بدعم من اتفاق التحفيز الأوروبي وآمال في لقاح لفيروس كورونا

قفزت أسعار النحاس يوم الثلاثاء بدعم من آمال المستثمرين في تعافي الطلب على المعادن والاقتصاد العالمي بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة تحفيزية ضخمة ومع ظهور أنباء إيجابية بشأن تجارب على لقاح لفيروس كورونا.

وصعدت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن واحدا بالمئة لتنهي الجلسة عند 6554.00 دولارا للطن، غير بعيدة عن أعلى مستوى لها في 25 شهرا البالغ 6633 دولارا الذي سجلته في الثالث عشر من يوليو تموز.





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ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، قفزت عقود الألومنيوم حوالي اثنين بالمئة إلى 1697.50 دولار للطن.

بينما صعدت عقود النيكل 1.7 بالمئة إلى 13465.00 دولارا للطن.