AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار النحاس تقفز بدعم من اتفاق التحفيز الأوروبي وآمال في لقاح لفيروس كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:02 ص
اسعار النحاس
اسعار النحاس
Advertisements
رويترز

قفزت أسعار النحاس يوم الثلاثاء بدعم من آمال المستثمرين في تعافي الطلب على المعادن والاقتصاد العالمي بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة تحفيزية ضخمة ومع ظهور أنباء إيجابية بشأن تجارب على لقاح لفيروس كورونا.

 

وصعدت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن واحدا بالمئة لتنهي الجلسة عند 6554.00 دولارا للطن، غير بعيدة عن أعلى مستوى لها في 25 شهرا البالغ 6633 دولارا الذي سجلته في الثالث عشر من يوليو تموز.


اقرأ أيضا:

بسبب تفشي كورونا.. أسعار النحاس تهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، قفزت عقود الألومنيوم حوالي اثنين بالمئة إلى 1697.50 دولار للطن.

بينما صعدت عقود النيكل 1.7 بالمئة إلى 13465.00 دولارا للطن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من آمال في لقاح لـ كوفيد-19 وإجراءات تحفيزية

أسهم أوروبا تقفز لأعلى مستوياتها في 4 أشهر بعد اتفاق الاتحاد على صندوق التعافي

ترشيحاتنا

اللواء نصر سالم: جاهزية القوات المسلحة أحبطت عنصر المفاجأة للإرهابيين في بئر العبد.. فيديو

إسبانيا تكشف تفاصيل طلب مصر تسليم المقاول الهارب محمد علي

شاهد .. سعودي يتوفى ساجدا في منطقة صحراوية

الأهلي يفقد السيطرة على الموقف.. رمضان صبحي يرحل قبل نهائي أبطال أفريقيا

بعد تصنيفها من أجمل نساء العائلات الملكية .. أجمل صور للملكة رانيا

الصحة: مستشفيات البحر الأحمر وجنوب سيناء تسجل صفر حالات كورونا خلال يوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كورية تزيد مقاومة الجسم للفيروسات

تحدى الفيروس فقتله.. وفاة شاب كذب بـ كورونا ورفض ارتداء الكمامة

لكزس تعلن عن سعر ومواصفات LC كابروليه .. صور