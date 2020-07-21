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أخبار البلد

أهم الأخبار.. إثيوبيا تنهي المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.. القاهرة تعلن تمسكها بالوصول لاتفاق يضمن حقوقها.. والجيش يحبط عملية إرهابية ببئر العبد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:44 م
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة، خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها في التقرير التالي..


شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.


قال العميد أركان تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أنه فى إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، نجحت القوات فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام 4 عربة وعدد من العناصر التكفيرية.


أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن القمة الأفريقية المصغرة التي عقدت بخصوص أزمة سد النهضة.


قال الإعلامي نشأت الديهي، إن محاولات زعزعة الاستقرار التي جرت في مصر كنا نعلم تمام العلم من يقف خلفها، ومن الذين يمول ويدربها، وكنا نتحرك لمجابهة كل هذه المحاولات.


كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خروج كافة المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فضلا عن عدم تسجيل اى حالات جديدة بالفيروس فى تلك المحافظتين فى أخر 24 ساعة.


تستمر أزمة رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتجديد إعارته للأهلي أو شرائه بشكل نهائي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي.
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