شوبير: مصر الدولة الوحيدة المتقدمة لاستضافة دوري أبطال أفريقيا

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب لاستضافة بطولة دوري أبطال أفريقيا .





ونفى أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، صحة ما تم تداوله عن تقدم الإمارات وتونس والمغرب لاستضافة البطولة .





وأكد أحمد شوبير أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر أن تقام المسابقة بنظام الذهاب والإياب بعد ما وجد أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقدمت لاستضافة البطولة .





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