شوبير: مصر الدولة الوحيدة المتقدمة لاستضافة دوري أبطال أفريقيا

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب لاستضافة بطولة دوري أبطال أفريقيا .
ونفى أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، صحة ما تم تداوله عن تقدم الإمارات وتونس والمغرب لاستضافة البطولة .
وأكد أحمد شوبير أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر أن تقام المسابقة بنظام الذهاب والإياب بعد ما وجد أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقدمت لاستضافة البطولة .
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وواصل:" طلب مصر لاستضافة البطولة سانده دعم كبير من وزارة الشباب والرياضة وتراجعت الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم" كاف"، عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.