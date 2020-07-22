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رياضة

شوبير: مصر الدولة الوحيدة المتقدمة لاستضافة دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:30 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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حسام الحارتي
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب لاستضافة بطولة دوري أبطال أفريقيا .

ونفى أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، صحة ما تم تداوله عن تقدم الإمارات وتونس والمغرب لاستضافة البطولة .

وأكد أحمد شوبير أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر أن تقام المسابقة بنظام الذهاب والإياب بعد ما وجد أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقدمت لاستضافة البطولة .

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وواصل:" طلب مصر لاستضافة البطولة سانده دعم كبير من وزارة الشباب والرياضة وتراجعت الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم" كاف"، عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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