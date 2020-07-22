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أخبار العالم

كورونا يشعل إسرائيل.. مظاهرات وانتحارات وانعقاد الكنيست لفرض حظر تجول كامل

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:33 ص
مظاهرات إسرائيل
مظاهرات إسرائيل
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سمر صالح
سلّطت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الأربعاء، الضوء على الأوضاع المشتعلة فى إسرائيل من مظاهرات بالآلاف وموجة انتحار بسبب فشل حكومة تل أبيب بقيادة بنيامين نتنياهو في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 فيما يعقد الكنيست جلسة خاصة لفرض حظر التجول الكامل في إسرائيل. 
 
وتظاهر 2000 إسرائيلي الليلة أمام الكنيست بالقدس، احتجاجًا على قانون كورونا، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وارتفعت معدلات الانتحار في إسرائيل بشكل حاد، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، التي حلت بعد  تفشي فيروس كورونا.

واستمرت الاحتجاجات ضد نتنياهو وقام المتظاهرين بإغلاق الشوارع الرئيسية المؤدية الى مبنى الكنيست في القدس.

ويعقد الكنيست الإسرائيلي جلسة خاصة اليوم للمصادقة على مشروع قانون يمنح رئيس الوزراء الإعلان عن فرض حظر التجول في البلاد.

وحاول عشرات الإسرائيليين اغلاق الطريق المؤدية للكنيست صباح اليوم، وتم اعتقال 34 إسرائيليا، خلال مواجهات اندلعت بين قوات الشرطة والمتظاهرين أمام الكنيست.

ووقال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين قبل أسبوعين ،  أن 2000 إصابة في اليوم هي الخط الأحمر بالنسبة له.

واعلن مركز كورونا في اسرائيل تسجيل 1971 شخصًا بالفيروس الخطير ، وهو رقم قياسي للإصابات يوميًا ويعني الوصول إلى الخط الاحمر الذي أعلنه وزير الصحة إلاسرائيلي.

وتابع "إذا وصلنا إلى 2000 مريض يوميا وقد تقودنا إلى إغلاق عام".

فيما تواصلت المظاهرات في تل أبيب والقدس، احتجاجا على فشل الحكومة في إدارة أزمة كورونا وتردي الأوضاع الاقتصادية والارتفاع المتواصل في معدلات البطالة جراء الإغلاق والإجراءات المشددة للحد من انتشار كورونا، حيث اعتقل خلال المظاهرات 34 شخصا، سيتم عرضهم اليوم الأربعاء، على المحكمة للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقالهم.

وأفادت القناة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن مجلس الأمن القومي دعا من خلال تقرير قدمه إلى وزارة الصحة إلى التأهب في المستشفيات للارتفاع في أعداد الإصابات الخطيرة التي قد تسجل جراء كورونا بالأسبوعين المقبلين.
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