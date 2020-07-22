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اقتصاد

في 10 مدن جديدة.. الإسكان تطرح 632 قطعة أرض بالإسكان "الأكثر تميزا" للحجز

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح للحجز 632 قطعة أرض سكنية بالإسكان "الأكثر تميزا" بمساحات تبدأ من 294 م2 : 2300 م2، بـ10 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - العبور - بدر - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - طيبة الجديدة - برج العرب الجديدة - 15 مايو - سوهاج الجديدة). 

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، في بيان، الأربعاء، أن الهيئة ستطرح أيضًا 1719 قطعة أرض سكنية بالإسكان "المميز"، بمساحات تبدأ من 192 م2 : 1200 م2، بـ14 مدينة جديدة (بدر - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - أكتوبر الجديدة - السادات - بنى سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - غرب قنا - غرب أسيوط - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة - أسوان الجديدة).

وأشار الوزير إلى أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، ويبلغ مقدم الحجز لقطع الأراضي السكنية الأكثر تميزا، 350 ألف جنيه، ولقطع الأراضي المميزة، 50 ألف جنيه للقطعة بمدينة أخميم الجديدة فقط، و100 ألف جنيه بباقي المدن، مضيفا أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل 28/7/2020.

وقال وزير الإسكان إن خطة الهيئة تشمل توفير عدد كبير من قطع الأراضى السكنية المخلتفة، لتلبية رغبة المصريين فى التملك، وتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضى من خلال المواطنين والمستثمرين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، إضافة إلى محاربة المتاجرة بالأراضى والسمسرة.
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