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برلمان

نائب يشيد بالجهود الكبيرة للقوات المسلحة في القضاء على العناصر الإرهابية بشمال سيناء

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:04 ص
النائب علاء والى
النائب علاء والى
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فريدة محمد

أشاد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان بالجهود الكبيرة والنجاحات المتواصلة لقواتنا المسلحة المصرية درع الوطن وسيفه فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وفدائية أبطالها الذين  تصدوا ببسالة وشجاعة وفدائية للعناصر الإرهابية الضالة وإحباط  هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد شمال سيناء؛ مما أسفر عن مقتل 18 من الإرهابيين أحدهم يرتدي حزامًا ناسفًا وتدمير 4 عربات من بينها عربة مفخخة، فيما استشهد 2 من أبطال القوات المسلحة وأصيب 4 آخرون أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.

وقال النائب علاء والى  في بيان له صباح اليوم أن القوات المسلحة المصرية تقوم بأعمال بطولية وفدائية من أجل الدفاع عن  تراب الوطن وتأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار  ،  والقضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

مضيفًا إن المصريين جميعا يقدرون وينظرون باعتزاز شديد للدور الذي يقوم به أبطال مصر في القوات المسلحة

ووجه النائب علاء والى تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة الوطنية الباسلة التى ستظل مصدر فخر واعتزاز وأمان لجميع المصريين ، ونعى شهداءنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، سائلًا المولى -عز وجل- أن يسكنهم فسيح جناته ويرزق أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان.
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