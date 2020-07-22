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فن

نادية الجندى تنشر عدة صورة لها على إنستجرام.. شاهد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة نادية الجندى جمهورها بعدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وعلقت نادية على الصورة قائلة: " صباح الخير عليكم جميعًا #نادية_الجندي ".


يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.


وتدور أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.





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