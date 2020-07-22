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أخبار العالم

1660 حالة خلال يوم.. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى سلطنة عمان

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:48 ص
عٌمان تسجل إصابات
عٌمان تسجل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا
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مـيـس رضـا

‏أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1660 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في ‎السلطنة 71547 حالة، وعدد الوفيات 349، وإجمالي حالات الشفاء 47922.

 

وقررت سلطنة عمان، أمس الثلاثاء، فرض حظر على الحركة بين جميع محافظاتها من 25 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي يتفشى في البلاد.

 

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أنه تقرر فرض حظر تجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحا خلال نفس الفترة التي تشمل عيد الأضحى وستغلق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال ساعات الحظر.

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