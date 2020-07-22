ببدلة سماوي.. سالي فؤاد تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

حرصت الشيف سالي فؤاد على مشاكة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، حيث ظهرت سالي فؤاد بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها من خلال تعليقاتهم.
وتألقت سالي فؤاد مرتدية بدلة باللون السماوي عبارة عن جاكيت بأكمام طويلة وبنطال بنفس اللون، واختارت تحته توب باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها بحذاء ناعم باللون الأبيض، وهو أبرز من رقة وجمال إطلالتها
وتركت سالي فؤاد
شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأضافت سالي فؤاد
بعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختارت وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، والماسكرا والآي لاينر الأسود والآي شادو لتبرز من جمال عينيها.
وأكملت سالي فؤاد
إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث اختارت قلادة على شكل اللؤلؤ، وساعة يد باللون الذهبي .
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..