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أخبار البلد

سعفان يتابع مستحقات قتيل وحالة 5 مصابين في انقلاب باص بالكويت

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:24 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة مستحقات السائق المصري الذي لقي حتفه في حادث انقلاب باص ، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، والتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التي تجري حاليا، إنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء ، فضلا عن  زيارة المصابين الخمسة الذين أصيبوا في الحادث المحجوزين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية من الفريق الطبى المعالج متمنين له الشفاء العاجل بإذن الله. 

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت ، كشف عن  أن المتوفي يدعى  أحمد ربيع ، والمصابين حنفي هلال، وجمعه عايد، وعبد الرحمن دواود، وهاني فتحي، وأحمد عبدالبصير، وجاري المتابعة مع جهة العمل ومع القسم القنصلي بالسفارة في هذا الشأن.

ولفت الملحق العمالي إلي أن السائق المصري لقي حتفه، وأصيب خمسة آخرون جراء انقلاب باص على طريق الدائري الثامن، مقابل منطقة الوفرة بالكويت، مشيرا إلي أن القضية سجلت انقلاب ووفاة وإصابة وأحيلت إلى التحقيق.



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