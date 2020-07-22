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حوادث

سما المصري تعترف للمحكمة ببث فيديو ضد ريهام سعيد: "بس والله ما شهرت بيها"

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:57 م
صدى البلد
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رامي المهدي و اسلام مقلد
انتهت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة بركات من الاستماع إلي دفاع المتهمه سما المصري، في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد .

وأكدت سما المصري أمام هيئة المحكمة علي صحة الفيديو موضوع الدعوي قائلة: الفيديو ده بتاعي خاص بيه بس والله منشرتوش ، واكدت على انتقادها  لريهام سعيد كاي سيدة بسب حلقة السمنة التي تحدثت فيها الإعلامين عن السمنة عند السيدات .

وطلب المحامي اشرف ناجي دفاع المتهمة سما المصري في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد ببراءة موكلته من التهمه الموجه لها .

وكانت بدات المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة بركات  ثاني جلسات محاكمة سما المصري في دعوي سب وقذف ريهام سعيد .

وتضمن امر احالة سما المصري الي المحكمة الاقتصادية انها في غضون شهر اغسطس 2019 بدائرة قسم الازبكية قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد وقد تضمن الامر طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطع وقامت بارساله لاصدقائها عبر تطبيق الواتس اب وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

واشار امر الاحالة ان سما المصري سبت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد بان وجهت لها العبارات والالفاظ وذلك بان ظهرت في مقطع مصور وجهة اليها فيه العبارات المبينة وصفها سب وقذف ونشرت ذلك المقطع وارسلته الي اصدقائها عبر تطبيق الواتس اب .


واكد امر الاحالة انها اعتدت علي المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري وذلك بان ظهرت بمقطع مصور وجهة فيه الي ذلك المقطع بارساله الي اصدقائها عبر تطبيق الواتس اب ، وقامت بنشر معلومات واخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تستسهل خصوصية المجني عليها ريهام سعيد بان ارتكبت الافعال محل الاتهام الاول وارسالها الي اصدقائها عبر تطبيق الواتس اب علي النحو المبين بالتحقيقات .

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