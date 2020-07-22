بعد إعلان واشنطن غلق القنصلية الصينية.. بكين تحذر طلابها في أمريكا

وجهت السلطات الصينية تحذيرا لطلابها في الولايات المتحدة من خطر تعرضهم لتحقيقات اعتباطية.





ويأتي ذلك، بعد تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين في أعقاب إعلان الخارجية الأمريكية اغلاق القنصلية الصينية في هيوستن لحماية الملكية الفكرية الأمريكية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع الانتهاكات الصينية للسيادة الأمريكية.





وأمهلت الخارجية الأمريكية بكين 78 ساعة لإخلاء المبنى. وكانت الشرطة الأمريكية قد تلقت تقارير عن حريق اندلع حوالي الساعة 8 مساء (بالتوقيت المحلي) في 3417 مونتروز بوليفارد، وهو العنوان الذي تقع فيه القنصلية الصينية، بحسب موقع قناة "abc13" الأمريكية.





ووسط تصاعد دبلوماسي وتجاري بين الولايات المتحدة والصين، رد المسؤولون في هيوستن، تكساس على حريق المنطقة بالقول إن مكتب القنصلية العامة للصين كان يحرق وثائق في فناء المبنى . وتعتبر القنصلية من الأراضي الصينية، لذا فإن إدارة إطفاء هيوستن وقفت في الخارج ولم تتمكن من دخول القنصلية.



