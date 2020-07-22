قواتنا ليست مرتزقة.. دولة عربية تنفي إرسال قواتها إلى ليبيا للقتال مع تركيا

أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، عدم صحة البيانات التي تقول إن بلاده استجابت لتركيا وقامت بإرسال قوات إلى ليبيا، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.









وقال وزير الخارجية الصومالى : "حكومتنا لم ولن ترسل قواتها للقتال في ليبيا"، مضيفا أن القوات المسلحة الصومالية ليست قوات مرتزقة، والصومال لا يملك مرتزقة.









ونفى الوزير الصومالي، صحة المزاعم المتداولة بشأن وجود مفاوضات بين بلاده وتركيا لإرسال قوات مشتركة إلى ليبيا.







