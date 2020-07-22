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أخبار العالم

قواتنا ليست مرتزقة.. دولة عربية تنفي إرسال قواتها إلى ليبيا للقتال مع تركيا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:49 م
خلوصي آكار
خلوصي آكار
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قسم الخارجي
أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، عدم صحة البيانات التي تقول إن بلاده استجابت لتركيا وقامت بإرسال قوات إلى ليبيا، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.


وقال وزير الخارجية الصومالى : "حكومتنا لم ولن ترسل قواتها للقتال في ليبيا"، مضيفا أن القوات المسلحة الصومالية ليست قوات مرتزقة، والصومال لا يملك مرتزقة.


ونفى الوزير الصومالي، صحة المزاعم المتداولة بشأن وجود مفاوضات بين بلاده وتركيا لإرسال قوات مشتركة إلى ليبيا.


وخلال الأسبوع الماضي  وبعد تزايد الانتقادات لتركيا، قال خلوصي أكار وزير الدفاع التركي لمسئولين قطريين إنه ربما تغير بلاده وجهة نظرها حول إرسال السوريين إلى ليبيا، بسبب الانتقادات الدولية فلجأت بدلا من ذلك إلى توظيف المزيد من المقاتلين الصوماليين الذين تم تدريبهم في قطر.
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