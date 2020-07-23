تاكسى إيرباص الطائر يستعد للاختبارات فى ألمانيا

أعلنت مجموعة ايرباص الأوروبية والتي تعتبر الأكبر فى عالم صناعة الطائرات في مؤتمر صحفي عن قرب إجراء تجارب الطيران على طراز التاكسي الطائر في المطار التجريبي في مانشينج في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم إيرباص الأوروبية خلال المؤتمر الصحفى الذى حضره ماركوس زودر رئيس حكومة بافاريا، أن التاكسي الطائر "سيتي ايرباص" سيتم نقله في نهاية أغسطس المقبل من مصنع المروحيات في مدينة دوناوفورت إلى ساحة الطيران الواقعة أمام أبواب مدينة إنجولشتات.

واوضح المتحدث الرسمى ان مجموعة إيرباص تعمل منذ سنوات على مشروع تصنيع الطائرة المسيرة للركاب، ومن المنتظر أن تكون مدينة انجولشتات الكبيرة هي المنطقة النموذجية للتاكسيات الطائرة.

وأكدت مجموعة ايرباص ان مواصفات التاكسي الطائر " سيتي ايرباص" أنه طائرة كهربائية بثماني مراوح، يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا، ومن المقرر أن تحمل ما يصل إلى أربعة ركاب بدون طيار، وأن تحلق على مسارات ثابتة .

وكانت التجارب على التاكسي الطائر ، مقتصرة على رحلات قصيرة في دوناوفورت، لكن إيرباص ذكرت أنه يمكن للتاكسي الطائر القيام برحلات موسعة في مانشينج ، حيث توجد العديد من الشركات العالمية التى تعمل على تنفيذ تقنية التاكسيات الطائرة، ومن المقرر طرحها في الأسواق خلال الأعوام المقبلة.