AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تاكسى إيرباص الطائر يستعد للاختبارات فى ألمانيا

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت مجموعة ايرباص الأوروبية والتي تعتبر الأكبر فى عالم صناعة الطائرات في مؤتمر صحفي عن قرب إجراء تجارب الطيران على طراز التاكسي الطائر في المطار التجريبي في مانشينج في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا. 

وقال المتحدث الرسمي باسم إيرباص الأوروبية خلال المؤتمر الصحفى الذى حضره ماركوس زودر رئيس حكومة بافاريا، أن التاكسي الطائر "سيتي ايرباص" سيتم نقله في نهاية أغسطس المقبل من مصنع المروحيات في مدينة دوناوفورت إلى ساحة الطيران الواقعة أمام أبواب مدينة إنجولشتات.

واوضح المتحدث الرسمى ان مجموعة إيرباص تعمل منذ سنوات على مشروع تصنيع الطائرة المسيرة للركاب، ومن المنتظر أن تكون مدينة انجولشتات الكبيرة هي المنطقة النموذجية للتاكسيات الطائرة.

وأكدت مجموعة ايرباص  ان مواصفات التاكسي الطائر " سيتي ايرباص" أنه طائرة كهربائية بثماني مراوح، يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا، ومن المقرر أن تحمل ما يصل إلى أربعة ركاب بدون طيار، وأن تحلق على مسارات ثابتة .

وكانت التجارب على التاكسي الطائر ، مقتصرة على رحلات قصيرة في دوناوفورت، لكن إيرباص ذكرت أنه يمكن للتاكسي الطائر القيام برحلات موسعة في مانشينج ، حيث توجد العديد من الشركات العالمية التى تعمل على تنفيذ تقنية التاكسيات الطائرة، ومن المقرر طرحها في الأسواق خلال الأعوام المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصحاب السيارات الكهربائية أقل عرضة للإصابة بـ كورونا

تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

حوافز لشراء الكهربائية .. ألمانيا تفرض الضرائب على السيارات كثيفة استهلاك الوقود

ترشيحاتنا

فخر مصر.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بطل الدوري الإنجليزي

بتهمة الاستيلاء على 63 مليون جنيه.. محامي هيفاء وهبي: حبس محمد وزيري مدير أعمالها السابق

تصريحات سرية للغاية.. مسؤولون أمريكيون: خسارة مصر بمثابة انتحار.. تحرك متوقع ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة.. واشنطن تدرس تأديب أديس بابا لتجاوزاتها الكبرى على نهر النيل.. ومصادر: ترامب قد يفرض عقوبات

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

لا مفر.. شاهد لحظة قفز طفلين من النافذة هربا من حريق ضخم| فيديو وصور

أزمة داخل الأهلي.. صالح جمعة يرفض الرد على خبر توقيعه للزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصابون بكورونا.. انتشال آلاف الجثث من شوارع بوليفيا.. صور

لا مفر.. شاهد لحظة قفز طفلين من النافذة هربا من حريق ضخم| فيديو وصور

لأول مرة.. مرسيدس إس كلاس 2021 تظهر بتمويهات خفيفة قبل تدشينها..صور