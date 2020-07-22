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رياضة

البداية سموحة والختام الزمالك .. جدول مباريات المقاولون العرب فى الدور الثانى بالدوري الممتاز خلال أغسطس

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:25 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري عن جدول مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ، والذي أسفر عن مواجهات قوية لنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، في شهر أغسطس المقبل والذي يشهد عودة عجلة الدوري إلى الدوران بعد توقف استمر 147 يومًا منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يستهل الفريق الأول لكرة الدقم بنادي المقاولون مبارياته في 13 أغسطس بمواجهة قوية أمام نادي سموحة بالجولة 19.

 وجاء جدول مباريات المقاولون كالتالي:
 
ـ المقاولون وسموحة ..13 أغسطس..على استاد الأسكندرية
 
ـ المقاولون والانتاج الحربى..17 أغسطس ..على استاد عثمان أحمد عثمان
 
ـ المقاولون وأٍسوان ..21 أغسطس ..على استاد اتحاد الشرطة
 
ـ المقاولون والزمالك ..27 أغسطس ..على استاد السلام
 
ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبي للمقاولون العرب.

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