تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور

أعلنت شركة مرسيدس AMG الألمانية الكشف عن سيارة GT-over في الخريف من هذا العام ، وسيتم وضع السيارة الآن بالكامل كطراز "سلسلة سوداء" ، بعد تزويدها بأداء وحشي وتعديلات من سيارة السباق GT3.

أهم ابتكار في مرسيدس فى السيارة الجديدة سيارة GT-over هو - AMG GT Black Series هو مكون مخفي للعمود المرفقي وفي سلسلة GT Black .

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العمود المرفقي بمحركات V8

تم تركيب عمود كرنك مسطح الطائرة لأول مرة على AMG V8.تحتوي محركات V8 على تصميمين مختلفين العمود المرفقي ، والمستوى المتقاطع والمستوى المسطح. الفرق بين "المعكوف و "المسطح" هو ترتيب مسامير الساعد التي توضع عليها قضبان التوصيل.

ومع العمود المتقاطع ، تم تصميم دبابيس الكرنك بإزاحة 90 درجة ، مع البناء المسطح ، تكون دبابيس الكرنك في علاقة 180 درجة. هذا له تأثيرات مختلفة على تشغيل المحرك ، فإن Flat-Plane-V8 أكثر سهولة في الدوران وتعمل بشكل عام بسرعة مصنفة أعلى ، وهو معيار مهم خاصة في الاستخدام الرياضي.





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التحكم الإلكتروني بالسيارة

تم دمج مجموعة coilover مع نظام التخميد التكيفي للتحكم في القيادة من AMG مع التحكم الإلكتروني ، يتم التحكم في النظام إلكترونيًا ويقوم تلقائيًا بتعديل التخميد على كل عجلة حسب حالة القيادة الحالية والسرعة وحالة الطريق.

ويمكن للسائق اختيار خصائص المخمد مسبقًا في مستويات "الراحة" و "الرياضة" و "سبورت بلس" من قمرة القيادة، وضبط التحكم في الجر على تسع مراحل، إذا تم إلغاء تنشيط نظام الثبات الإلكتروني (ESP) للاستخدام في مضمار السباق ، فلا يزال بإمكانك الاحتفاظ بقوة 730 حصان في وضع التحكم بواسطة نظام التحكم في الجر AMG .

يمكن استخدام التحكم الدوار المعروف بالفعل من GT R للاختيار المسبق لكمية انزلاق العجلة المسموح بها على المحور الخلفي ، يعمل النظام بشكل حصري عبر التحكم في القيادة وليس عبر تدخلات الفرامل.





حزمة AMG السلسه السوداء

يمكنك أيضًا طلب حزمة AMG Track. ويشمل قفص لفة ، وأحزمة من أربع نقاط وطفاية حريق. قفص لفة مصنوع من أنبوب التيتانيوم ويتم ثملة في السيارة ، بالإضافة إلى جانب السلامة ، فإنه يجلب أيضًا زيادة صلابة الشاسيه.

وحتى يومنا هذا لم تكشف شركة مرسيدس عن عدد الوحدات من AMG GT Black Series التي سيتم إنتاجها في النهاية كإصدارات محدودة ، او السعر الذي سيتم بيعها به .