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فيديو جراف

فيديوجراف.. قرارات جديدة من الحكومة لتخفيف الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:20 م
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
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منار شعبان
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة.

كما شارك بالاجتماع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اجراءات الحكومة الجديدة من خلال الفيديوجراف التالي....
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