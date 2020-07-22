بعد انفراجة الحكومة الجديدة.. برلماني: عودة الحياة لطبيعتها أكتوبر 2020





وتوقع شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تعود الحياة إلى كامل طبيعتها في غضون 3 أشهر أي بداية من أكتوبر المقبل، وذلك إذا استمر معدل الإصابات والوفيات في الانخفاض وهو ما تشهده الدولة حاليا بعد تخطينا مرحلة الذروة، مؤكدا أن فيروس كورونا أصبح ضعيفا وفقد قدرته على الانتشار، الأمر الذي ساهم في انحساره بشكل ملحوظ.





وطالب النائب، بضرورة استمرار واتباع الاجراءات الاحترازية من قبل المواطنين وأصحاب المحلات، مستطردا: "العودة التدريجية لا تعني انتهاء الفيروس أو الاستهتار بإجراءات الوقاية خاصة خلال التلامس والتجمعات حتى لا تتزايد الإصابات والوفيات مرة آخرى".





وشدد على ضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامة بجانب مراعاة التباعد الاجتماعي وغسل اليدين جيدا، فضلا عن استعمال الأشياء المادية الملموسة داخل المقاهي والمطاعم والكافتريات مرة واحد فقط لتجنب نقل العدوى -حال وجودها- من شخص لآخر.





وتوافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات:

السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل ، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي.

قال النائب عبدالمنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قرارات الحكومة الجديدة بالسماح للمقاهي والكافتيريات والمطاعم وغيرها من المحال المماثلة باستقبال الجمهور حتى 12 منتصف الليل مع العمل بـ 50% من طاقتها الاستيعابية بدلا من 25%، دليل على احترافية الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا وعودة الحياة بصورة تدريجية.