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"صفحات مضيئة".. الديهي: ثورة 23 يوليو جابهت الاحتلال.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:51 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي نشأت الديهي ،:أننا نحتفل في ذلك الاثناء بذكرى ثورة 23 يوليو 1952 مؤكدا ان ثورة 23 يوليو اعادة لمصر الريادة وصنعت لمصر ريادة .

واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، أن ثورة 23 يوليو هي التي جابهت ووقفت تجاه الاحتلال العثماني والانجليزية مؤكدا ان جمال عبدالناصر ورفاقه سطروا بحروف من نور صفحات مضيئة من التاريخ المصري .

وأوضح نشأت الديهي ،أن ثورات مصر ومنهم ثورة 1919 و1952 و15 مايو 1971 وثورة 30 يونيو سنة 2013 هذه الثورات أثرت وغيرت مجرى التاريخ .

وتابع : أنه لا يجب ان نزايد علي بعضنا البعض ولا يجب ان نزور التاريخ .
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