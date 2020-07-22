"صفحات مضيئة".. الديهي: ثورة 23 يوليو جابهت الاحتلال.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي ،:أننا نحتفل في ذلك الاثناء بذكرى ثورة 23 يوليو 1952 مؤكدا ان ثورة 23 يوليو اعادة لمصر الريادة وصنعت لمصر ريادة .





واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، أن ثورة 23 يوليو هي التي جابهت ووقفت تجاه الاحتلال العثماني والانجليزية مؤكدا ان جمال عبدالناصر ورفاقه سطروا بحروف من نور صفحات مضيئة من التاريخ المصري .





،أن ثورات مصر ومنهم ثورة 1919 و1952 و15 مايو 1971 وثورة 30 يونيو سنة 2013 هذه الثورات أثرت وغيرت مجرى التاريخ . وأوضح نشأت الديهي سنةأثرتمجرى



