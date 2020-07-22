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رياضة

ليفربول يدك تشيلسي بثلاثية في الشوط الأول .. والـ VAR يحرم البلوز من هدف

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:10 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهي فريق ليفربول الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ضيفه تشيلسي، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الأول بعد إستخلاص رائع للكرة من قبل اللاعب نابي كيتا على حدود منطقة جزاء فريق تشيلسي ليطلق تسديدة صاروخية تصطدم بالعارضة الأفقية لمرمى الحارس كيبا قبل ان تسكن الشباك بطريقة رائعة.

وعزز ليفربول من تقدمه مع الدقيقة 38، خطأ لصالح ليفربول من على حدود منطقة الجزاء يسددها اللاعب ترينت أرنولد بكرة قوية تمر من فوق الحائط البشري لتسكن أقصى الزاوية اليمنى للشباك بطريقة رائعة، وعزز الريدز بثالث الأهداف من ركلة ركنية من لصالح ليفربول من الجهة اليسرى ينفذها أندرو روبيرتسون بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لترتد الكرة أمام اللاعب جورجينيو فينالدوم الذي يسدد مباشرة كرة قوية تسكن أقصى الزاوية اليسرى للشباك.

وقلص جيرو النتيجة لصالح تشيلسي مع الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ومع الدقيقة 33، ألغي الحكم من تأكيد من تقنية الفيديو هدف لصالح تشيلسي بوجود تسلل ضد اللاعب ماسون مونت.

ويتصدر ليفربول الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 93 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن منافسه الأول مانشستر سيتي، قبل جولتين من النهاية، بينما يأتي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

ويسعى ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما تعادل في المباراة قبل الماضية مع بيرنلي، وخسر المباراة الماضية على يد آرسنال.

ويخشى ليفربول أن يفسد تشيلسي، فرحة تتويجه بالبريميرليج، حيث سيتسلم كأس بطولة الدوري الإنجليزي، في احتفالية خاصة على ملعب أنفيلد، عقب انتهاء مباراته ضد البلوز.

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