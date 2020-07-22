عودة الدوري.. حقيقة استقبال استاد القاهرة جميع مباريات الأهلي والزمالك

كشف علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة عن جاهزية الملعب لاستقبال مباريات الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا.





وقال علي درويش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2: "استاد القاهرة في أفضل حالة له في الوقت الحالي وجاهز لاستقبال مباريات الدوري المصري".





وأضاف "انتهينا من زرع العشب الصيفي وأرضية الملعب في أبهى صورة حاليا، وجاهزون أيضا لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".



