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حوادث

أخبار الحوادث.. طالبة تقتل والدها بالخانكة.. حقيقة نشوب حريق بـ دار الكتب المصرية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:30 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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قسم الحوادث
نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية.


لتعديه على والدتها.. طالبة تقتل والدها بالخانكة
لقي حداد مسلح مصرعه بمحافظة القليوبية إثر طعنة بسكين مطبخ على يد ابنته والتى تدخلت للدفاع عن والدتها في مشاجرة نشبت بين المجني عليه وزوجته فلقي مصرعه في الحال.


تحقيقات موسعة في مصرع 4 عمال خنقا داخل بيارة صرف صحي بأكتوبر
تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس أثناء أداء الصيانة بـ بيارة صرف صحى. 


مفتاح كهربا ضرب .. حقيقة نشوب حريق بـ دار الكتب المصرية
نفى مصدر امنى ما تم تداوله من اندلاع حريق في دار الكتب المصرية بمنطقة بولاق أبو العلا، وأن ما حدث هو إحداث صوت فقط من مفتاح لكابينة كهرباء في الشارع المقابل للدار ولم يحدث شىء آخر.


خدمات أمنية لـ سحب الكثافات.. تصادم بين سيارتين أعلى "المحور"
دفعت إدارة مرور الجيزة بخدمات أمنية لسحب الكثافات من أعلى محور ٢٦ يوليو عقب تصادم بين سيارتي ملاكي. 


انتحار شاب بقرية ميمون بالغربية بتناوله حبة الغلال السامة
شهدت قرية ميت ميمون بمحافظة الغربية اليوم واقعة انتحار شاب بتناوله قرصا كيماويا ساما “حبة الغلة” ووصل إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة إعياء شديدة اثر  تناول “حبة الغلة” ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.
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