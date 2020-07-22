شاهيناز تطرح كليب توتة توتة.. شاهد

طرحت النجمة المصرية شاهيناز عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أحدث فيديو كليب لها، بأغنية جديدة بعنوان "توتة توتة"، كما طرحتها أيضا على قناة "مزيكا"، وجميع الوسائط الإلكترونية.





الأغنية من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين ومن إخراج اسلام عبد اللطيف، وظهرت "شاهيناز" في الفيديو كليب بـ"لوك جديد" في الشكل والأداء، وامتد التجديد أيضا الي تفاصيل العمل من الكلمات واللحن والشكل الموسيقي.





وحققت الأغنية، نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة ، بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين.





ويقول مطلع الأغنية:





داللي كان منايا

يبقي في يوم حبيبي

تمت الحكاية

بقا ملكي ونصيبي





في الرايحة انا عيني عليه

في الجاية انا عيني عليه

ده خطفني بسحر عنيه

وخلاص دبلتي في ايديه





توتة توتة

قلبي في حبه دايب

عاوزة اسمع زغروطة

عقبال كل الحبايب





تمت الحكاية

بقا ملكي ومن نصيبي

اللي خطفني بسحر عنيه