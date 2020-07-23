أستاذ تاريخ: ثورة 23 يوليو منعطف تاريخي ولحظة مفصلية في تاريخ المنطقة

قال محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن ثورة 23 يوليو منعطف وحدث تاريخي كبير في تاريخ مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط .





وأضاف محمد عفيفي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي " ، :" تحولات كبيرة في المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية واهمها ثورة 23 يوليو ".





وتابع محمد عفيفي:" تم تبني سياسة القومية العربية والمتغيرات الخاصة بالعدالة الاجتماعية مثل قرارات تأميم قناة السويس".





واكمل محمد عفيفي:" ثورة 23 يوليو لحظة مفصلية في تاريخ المنطقة ".





ولفت محمد عفيفي :" متغيرات كثيرة حدثت بسبب ثورة 23 يوليو ومنها مشاريع الإصلاح الزراعي وتوزيع الاراضي على الفلاحين وحدث تغير في تركيبة المجتمع"، مضيفا:" تعتبر ثورة 23 يوليو ثورة الطبقة المتوسطة".