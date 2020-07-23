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أستاذ تاريخ: ثورة 23 يوليو منعطف تاريخي ولحظة مفصلية في تاريخ المنطقة

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن  ثورة 23 يوليو  منعطف وحدث تاريخي كبير في تاريخ مصر  والمنطقة العربية والشرق الأوسط .

وأضاف  محمد عفيفي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي " ، :"  تحولات كبيرة في المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية واهمها ثورة 23 يوليو ".

 وتابع محمد عفيفي:"   تم تبني سياسة القومية العربية والمتغيرات الخاصة بالعدالة الاجتماعية مثل قرارات تأميم قناة السويس".

واكمل محمد عفيفي:"  ثورة 23 يوليو لحظة مفصلية في تاريخ المنطقة ".

ولفت محمد عفيفي :"  متغيرات كثيرة حدثت بسبب ثورة 23 يوليو  ومنها مشاريع الإصلاح الزراعي  وتوزيع الاراضي على الفلاحين وحدث تغير في تركيبة المجتمع"، مضيفا:" تعتبر ثورة 23 يوليو ثورة الطبقة المتوسطة".
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