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رياضة

دعم كل الألعاب الرياضية.. تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع مدير النشاط الرياضي ورؤساء الأجهزة الفنية فى الأهلي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي  اجتماعًا مع رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي، ونائبه الدكتور ياسر نصير، والمديرين الفنيين ومديري قطاعات الناشئين لألعاب النشاط الرياضي بالنادي، من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال المنافسات الرياضية وأيضًا الاستعداد للموسم الجديد.

وشهد الاجتماع الذي تم على يومين حضور كل من: أشرف توفيق، المدير الفني لفريق كرة السلة رجال، وعلي هاشم، المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات، والسيد صابر أحمد، مدير قطاع الناشئين والناشئات لكرة السلة، بالإضافة إلى محمد مصيلحي، المدير الفني لفريق كرة الطائرة رجال، وحمدي الصافي، المدير الفني لفريق كرة الطائرة سيدات، ووجيه حمدي، مدير قطاع الناشئين والناشئات للطائرة، وطارق محروس، المدير الفني لفريق كرة اليد رجال، ويحيى يوسف، المدير الفني لفريق كرة اليد سيدات، والدكتور فوزي فضالي، مدير قطاع الناشئين والناشئات للعبة.

وحضر الاجتماعات كل من أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة، وشيرين عادل، المدير الفني للإسكواش، بجانب وائل عزت، مدير جهاز ألعاب الماء، والدكتور مراد عاصم، مدير جهاز الكاراتيه، وياسر داوود، رئيس جهاز ألعاب القوى، والدكتور محمد فؤاد، رئيس جهاز الجمباز، وعجمي سعيد، المشرف العام على جهاز الاحتياجات الخاصة.

من جانبه قال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، إن جلسة الكابتن الخطيب مع مديري الأجهزة الفنية وقطاعات الناشئين والناشئات جاءت مثمرة للغاية، وشهدت تأكيدات رئيس النادي على تقديم كل الدعم للألعاب الرياضية الجماعية والفردية، من أجل الحفاظ على استمرار الأهلي على منصات التتويج المحلية والعربية والقارية.

وأوضح أن الخطيب طالب الجميع بضرورة التركيز على غرس القيم والمبادئ المعهودة للأهلي في جميع فرق النشاط الرياضي، مع العمل بشكل متوازٍ بين التركيز على مواصلة النجاحات الرياضية والسعي المستمر للحفاظ على أخلاقيات وسلوكيات رياضيي الأهلي.

وأشار عبد القادر إلى أن الخطيب تحدث عن أهمية العمل بقوة من أجل الحفاظ على اسم النادي الأهلي ومكانته على كل المستويات، مشددًا على أهمية العمل بجد واجتهاد وإخلاص شديد، لوضع الأهلى دائمًا في المقدمة وفي المكانة التي يستحقها وتلبي طموحات أعضاء وجماهير النادي، إلى جانب التمسك بالمثل والقيم والمبادئ التي يسير عليها النادي ويتمسك بها على مر التاريخ.

وقال مدير عام النشاط الرياضي إن الخطيب وجه رسالة أخرى، تجسدت في أهمية الاهتمام بتدريبات الناشئين والبراعم، مع استخدام وسائل التدريب المتطورة، من أجل تجهيز عناصر واعدة تبقى بمثابة مستقبل مشرق للأهلي، من أجل استكمال رحلة البطولات والإنجازات في جميع الألعاب الرياضية المختلفة.
دعم كل الألعاب الرياضية.. تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع مدير النشاط الرياضي ورؤساء الأجهزة الفنية فى الأهلي
دعم كل الألعاب الرياضية.. تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع مدير النشاط الرياضي ورؤساء الأجهزة الفنية فى الأهلي
دعم كل الألعاب الرياضية.. تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع مدير النشاط الرياضي ورؤساء الأجهزة الفنية فى الأهلي
دعم كل الألعاب الرياضية.. تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع مدير النشاط الرياضي ورؤساء الأجهزة الفنية فى الأهلي
دعم كل الألعاب الرياضية.. تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع مدير النشاط الرياضي ورؤساء الأجهزة الفنية فى الأهلي
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