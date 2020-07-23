حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7/23 /2020 اكتشف ما يخبئه لك برجك





برج الحمل







برج الثور





عاطفيا: تعيش حالة حب، فالقمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر رومانسية.





برج الجوزاء

برج السرطان

برج الأسد



برج العذراء

برج الميزان



برج العقرب



برج القوس



برج الجدي



برج الدلو



برج الحوت

من21/3 إلى 20/4مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة ويتسم يومك بالحركة والنشاط والقدرة على الإنجازعاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تكون متحفظا في كلامك وتصرفاتك كي لا تجرح من حولك.من 21/4 إلى 21/5مهنيا واجتماعيا: تعدك الأفلاك بلقاء تنتظره ويسعدك ذلك وتبدو أكثر نشاطا وحيوية.من 22/5 إلى 21/6مهنيا واجتماعيا: قد تحاصرك ضغوط وعدم توافق مع البعض، اصبر اليوم.عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بمن تحب وببعض الأقارب.من 22/6 إلى 22/7مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يدفعك نحو أن تعطي مثالا جيدا يحتذى به في القيام بالواجب وتبدو مقنعا جدا.عاطفيا واجتماعيا: اليوم مناسب لبحث قضية فكرية أو فنية تشغلك وتهتم بعلاقة شخصية أو عاطفية.من 23/7 إلى 22/8عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تمنحك إشراقة وتدفعك للانفتاح على الآخرين وتبدو أكثر استعدادا للمشاركة، فقط حافظ على اللباقة.مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك واعمل بدقة كي تكون أهلا للمكافأة والتقدير.من 23/8 إلى 22/9عاطفيا وعائليا: القمر يقع في برجك ويجعلك ساحرا وتطل على من حولك مشرقا متفائلا.مهنيا واجتماعيا: عطارد في منزلك الحادي عشر ويعدك ذلك بأوقات مهنية موفقة ولقاءات اجتماعية ممتعة، فقط ابتعد عن الفخر بنفسك وبإنجازاتك.من 23/9 إلى 22/10عائليا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر وقد يفضي إليك البعض بأسرار وتكتشف أمورا خافية.مهنيا واجتماعيا: تأمّل في هدوء ولا تعطِ الثقة إلا لمن يستحقها.. من الذكاء أن تعرف متى تصمت واليوم مناسب لذلك.من 23/10 إلى 22/11مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر يدعم مشاريعك وتحصل على مساندة البعض والأصدقاء يمنحونك السعادة وتجمعك بهم أجواءً حلوة.عاطفيا: عطارد في منزل الحظ يعدك بأوقات حلوة ومن الممكن أن تتخذ قرارا عاطفيا في هذه الفترة.من 23/11 إلى 21/12عاطفيا وعائليا: فينوس في مواجهة برجك وعليك أن تظهر تماسكا مهما كانت المعوقات وتجنب المغامرة.اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس.. حاول أن تفرمل مشاعر الإحباط والملل واصبر قليلا.من 22/12 إلى 20/1عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ ويعدك ذلك بلقاءات رائعة وجذابة.مهنيا: تتحمس اليوم لأفكار جديدة وتبدو في أفضل حالاتك وتفرح بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.من 21/1 إلى 19/2مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على معاملات تجارية وتحسن تنظيم نفقاتك وأفكارك وتراجع اليوم خطواتك بدقة.عاطفيا: تتضح أفكارك وتحلم بالمستقبل بانطلاق وجرأة والقمر يساعدك على وضع خطط مستقبلية طويلة الأجل.من 20/2 إلى 20/3مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وقُم بواجبك وانتبه لحقوقك.عاطفيا: حاول أن تكون أكثر مرونة مع من تحب أو مع شريك حياتك واهتم بما يقربك منه.