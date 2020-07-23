حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7/23 /2020 اكتشف ما يخبئه لك برجك

هل أنت من المهتمين بمتابعة وتوقعات الأبراج والفلك؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الخميس 23-7- 2020، وإذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئه لك النجوم.. وذلك وفقًا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:
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برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة ويتسم يومك بالحركة والنشاط والقدرة على الإنجاز
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تكون متحفظا في كلامك وتصرفاتك كي لا تجرح من حولك.
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: تعدك الأفلاك بلقاء تنتظره ويسعدك ذلك وتبدو أكثر نشاطا وحيوية.
عاطفيا: تعيش حالة حب، فالقمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر رومانسية.
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا واجتماعيا: قد تحاصرك ضغوط وعدم توافق مع البعض، اصبر اليوم.
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بمن تحب وببعض الأقارب.
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يدفعك نحو أن تعطي مثالا جيدا يحتذى به في القيام بالواجب وتبدو مقنعا جدا.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم مناسب لبحث قضية فكرية أو فنية تشغلك وتهتم بعلاقة شخصية أو عاطفية.
برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تمنحك إشراقة وتدفعك للانفتاح على الآخرين وتبدو أكثر استعدادا للمشاركة، فقط حافظ على اللباقة.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك واعمل بدقة كي تكون أهلا للمكافأة والتقدير.
برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا وعائليا: القمر يقع في برجك ويجعلك ساحرا وتطل على من حولك مشرقا متفائلا.
مهنيا واجتماعيا: عطارد في منزلك الحادي عشر ويعدك ذلك بأوقات مهنية موفقة ولقاءات اجتماعية ممتعة، فقط ابتعد عن الفخر بنفسك وبإنجازاتك.
برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عائليا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر وقد يفضي إليك البعض بأسرار وتكتشف أمورا خافية.
مهنيا واجتماعيا: تأمّل في هدوء ولا تعطِ الثقة إلا لمن يستحقها.. من الذكاء أن تعرف متى تصمت واليوم مناسب لذلك.
برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر يدعم مشاريعك وتحصل على مساندة البعض والأصدقاء يمنحونك السعادة وتجمعك بهم أجواءً حلوة.
عاطفيا: عطارد في منزل الحظ يعدك بأوقات حلوة ومن الممكن أن تتخذ قرارا عاطفيا في هذه الفترة.
برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا وعائليا: فينوس في مواجهة برجك وعليك أن تظهر تماسكا مهما كانت المعوقات وتجنب المغامرة.
اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس.. حاول أن تفرمل مشاعر الإحباط والملل واصبر قليلا.
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ ويعدك ذلك بلقاءات رائعة وجذابة.
مهنيا: تتحمس اليوم لأفكار جديدة وتبدو في أفضل حالاتك وتفرح بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على معاملات تجارية وتحسن تنظيم نفقاتك وأفكارك وتراجع اليوم خطواتك بدقة.
عاطفيا: تتضح أفكارك وتحلم بالمستقبل بانطلاق وجرأة والقمر يساعدك على وضع خطط مستقبلية طويلة الأجل.
برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وقُم بواجبك وانتبه لحقوقك.
عاطفيا: حاول أن تكون أكثر مرونة مع من تحب أو مع شريك حياتك واهتم بما يقربك منه.