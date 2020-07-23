مواطن من ذوى الهمم يناشد المسئولين لتوفير فرصة عمل

ناشد المواطن أحمد محمد محمد إسماعيل ، من مركز أبو حماد قرية كفر العزازي بالشرقية ومن مواليد 21/6/1995 ، ويحمل مؤهل ثانوي أزهرى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لتوفير فرصة عمل له ضمن 5%، حيث أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة.





ويقول فى رسالته: أعانى من شلل في القدمين بجانب شلل بالحركة بالذراع الشمال، أرجو منحي وظيفة أساعد بها أهلى حيث تتكون الأسرة من والدي ووالدتي وخمس بنات واثنان من الإخوة صغار في التعليم الإعدادي.





التواصل مع القارئ 01100310251





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



