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فن

بسبب علم مصر.. يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:19 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
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مصطفى كرم
علق الفنان يوسف الشريف على ظهور محمد صلاح بعلم مصر أثناء تتويجه مع فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر يوسف الشريف عبر حسابه بتويتر، مجموعة من الصور لمحمد صلاح، معلقا "‏علم مصر على منصة التتويج شكرًا محمد صلاح".

واحتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.
وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة
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