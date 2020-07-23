بسبب علم مصر.. يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح

علق الفنان يوسف الشريف على ظهور محمد صلاح بعلم مصر أثناء تتويجه مع فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.





ونشر يوسف الشريف عبر حسابه بتويتر، مجموعة من الصور لمحمد صلاح، معلقا "‏علم مصر على منصة التتويج شكرًا محمد صلاح".





واحتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.









وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.