عجبي على المسئولين عن الكرة في مصر.. خالد بيومي يعلق على غياب محمد صلاح عن التشكيل التاريخي للمنتخب

توج نادي ليفربول رسميًا بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، حيث رفع جوردان هندرسون قائد الفريق درع البطولة، للمرة الأولى منذ 30 عامًا.





أحد أبطال هذا النجاح كان نجمنا محمد صلاح، الفرعون المصري سجل 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وصنع 10 أخرى، أكثر من سجل وأكثر من ساهم في تسجيل أهداف لبطل البريميرليج هذا الموسم، استمر في إبهار الجميع وفرض سيطرته على بلاد الإنجليز في عامه الثالث هناك.