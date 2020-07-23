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رياضة

عجبي على المسئولين عن الكرة في مصر.. خالد بيومي يعلق على غياب محمد صلاح عن التشكيل التاريخي للمنتخب

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:49 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
استنكر خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي غياب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول، عن التشكيل التاريخي لـ منتخب مصر.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "عمرو الجنايني .. حسام البدري .. بركات .. الثلاثي مسئولون عن كرة القدم المصرية والثلاثي لم يضموا صلاح في التشكيل التاريخي  لمصر .. في وقت اجتمع فيه العالم علي صلاح .. عجبي".


توج نادي ليفربول رسميًا بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، حيث رفع جوردان هندرسون قائد الفريق درع البطولة، للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

أحد أبطال هذا النجاح كان نجمنا محمد صلاح، الفرعون المصري سجل 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وصنع 10 أخرى، أكثر من سجل وأكثر من ساهم في تسجيل أهداف لبطل البريميرليج هذا الموسم، استمر في إبهار الجميع وفرض سيطرته على بلاد الإنجليز في عامه الثالث هناك.
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