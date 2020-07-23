المصري فوق.. صلاح وتريزيجيه وحجازي يكتبون التاريخ في بلاد الإنجليز

توج نادي ليفربول رسميًا بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، حيث رفع جوردان هندرسون قائد الفريق درع البطولة، للمرة الأولى منذ 30 عامًا.





أحد أبطال هذا النجاح كان نجمنا محمد صلاح، الفرعون المصري سجل 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وصنع 10 أخرى، أكثر من سجل وأكثر من ساهم في تسجيل أهداف لبطل البريميرليج هذا الموسم، استمر في إبهار الجميع وفرض سيطرته على بلاد الإنجليز في عامه الثالث هناك.





صلاح بعد أن حقق دوري أبطال أوروبا العام الماضي، حقق لقب الدوري الإنجليزي هذا العام، لم يتبق شيء لم يحققه صلاح على صعيد الأندية في إنجلترا، حتى على صعيد الألقاب الفردية فهو توج من قبل بجائزة أفضل لاعب في المسابقة وهدافها مرتين.





لكن نجاح صلاح لم يكن الوحيد في بلاد الإنجليز، فمحمود حسن تريزيجيه أصبح بطلًا لمدينة بيرمنجهام التابع لها فريق أستون فيلا.. أنقذهم ولو بشكل مهبط من شبح الهبوط في انتظار الجولة الأخيرة والحاسمة.





تريزيجيه سجل في موسمه الأول 6 أهداف، أهمها هدفيه أمام كريستال بالاس قبل 3 جولات، وهدفه في شباك أرسنال في الجولة السابعة والثلاثين، والذي صعد به لفريقه للمركز السابع عشر.





تريزيجيه أيضًا كان بطلًا لأستون فيلا عندما سجل هدفًا قاتلًا في ليستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة، وقادهم للنهائي قبل أن يخسروه أمام مانشستر سيتي.





بطل جديد أثبت جدارته هذا الموسم ألا وهو أحمد حجازي، فالصخرة المصرية قادت فريقها للعودة مرة أخرى لبطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر موسمين، في عام شهد تفوق المصريين بامتياز في بلاد الإنجليز.