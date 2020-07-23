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رياضة

أسبوع مصري رائع.. شوبير يعلق على تتويج محمد صلاح مع ليفربول بالدوري وتألق تريزيجيه وحجازي

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:42 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب الأول، بـ نجوم مصر المحترفين محمد صلاح نجم ليفربول، وأحمد حجازي، نجم ويست بروميتش، ومحمود تريزيجيه نجم أستون فيلا. 

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أسبوع مصري رائع في انجلترا صعود صلاح لمنصة التتويج صعود حجازي للبريميرليج صعود تريزيجيه لمصاف النجوم الكبار".


توج نادي ليفربول رسميًا بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، حيث رفع جوردان هندرسون قائد الفريق درع البطولة، للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.

وأصبح محمود حسن تريزيجيه بطلًا لمدينة بيرمنجهام التابع لها فريق أستون فيلا.. أنقذهم من شبح الهبوط في انتظار الجولة الأخيرة والحاسمة.

تريزيجيه سجل في موسمه الأول 6 أهداف، أهمها هدفيه أمام كريستال بالاس قبل 3 جولات، وهدفه في شباك أرسنال في الجولة السابعة والثلاثين، والذي صعد به لفريقه للمركز السابع عشر.

تريزيجيه أيضًا كان بطلًا لأستون فيلا عندما سجل هدفًا قاتلًا في ليستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة، وقادهم للنهائي قبل أن يخسروه أمام مانشستر سيتي.

كما عاد أحمد حجازي مدافع منتخبنا الوطني، مع فريقه وست بروميتش ألبيون، لمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مجددًا الموسم المقبل، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى.

ويتأهل صاحبا أول مركزين في دوري الدرجة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي، على أن ينافس أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس على البطاقة الثالثة والأخيرة للتأهل للبريميرليج.


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