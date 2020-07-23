أسبوع مصري رائع.. شوبير يعلق على تتويج محمد صلاح مع ليفربول بالدوري وتألق تريزيجيه وحجازي

وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.

وأصبح محمود حسن تريزيجيه بطلًا لمدينة بيرمنجهام التابع لها فريق أستون فيلا.. أنقذهم من شبح الهبوط في انتظار الجولة الأخيرة والحاسمة.





تريزيجيه سجل في موسمه الأول 6 أهداف، أهمها هدفيه أمام كريستال بالاس قبل 3 جولات، وهدفه في شباك أرسنال في الجولة السابعة والثلاثين، والذي صعد به لفريقه للمركز السابع عشر.





تريزيجيه أيضًا كان بطلًا لأستون فيلا عندما سجل هدفًا قاتلًا في ليستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة، وقادهم للنهائي قبل أن يخسروه أمام مانشستر سيتي.