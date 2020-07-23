الصين تعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الصحية في الصين اليوم الخميس تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي، مقابل 14 حالة في اليوم السابق.





وذكر بيان صادر عن اللجنة الوطنية للصحة أن 18 حالة من بين الإصابات الجديدة سجلت في إقليم شينجيانغ الواقع في أقصى غرب البلاد وواحدة من اقليم لياونينغ شمال شرقي البلاد، أما الحالات الثلاث الأخرى فهي قادمة من الخارج.





كما سجلت الصين 31 مريضا جديدا بكورونا بدون أعراض، بزيادة عن 22 مريضا في اليوم السابق.





وقالت هيئة الصحة إن الإصابات الجديدة ترفع عدد المصابين في البر الرئيسي الصيني إلى 83729 حالة، فيما بقيت الوفيات عند 4634 حالة وفاة.



