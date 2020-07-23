لميس سلامة: ثورة يوليو شرارة البداية للتغييرات الاجتماعية.. فيديو

أكدت الإعلامية لميس سلامة، أن ثورة 23 يوليو ، هي شرارة البداية للتغيرات الاجتماعية، وتغيير نظام الحكم الملكي، والقضاء على الاستعمار.





وأضافت لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الإصلاح الزراعي من أهم ما حققته، ثورة 23 يوليو، بالإضافة إلى تعديل قوانين العمل، وتحديد ساعات العمل للموظفين.



