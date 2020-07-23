AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

80 ألف جنيه.. التضامن تزف بشرى للمتعافين من الإدمان.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:26 ص
متعافى من الإدمان
متعافى من الإدمان
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور أحمد الكتامى، مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان لتابع لوزارة التضامن، إن مركز علاج الإدمان فى محافظة البحر الأحمر يعد الأول من نوعه بالمحافظة الذى يقدم خدمات حكومية بالمجان.

وكشف  مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران  ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، عن إطلاق الوزارة مبادرة بداية جديدة عن طريق منح المتعافى من الإدمان مبلغ 80 ألف جنيه.


وأوضح أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى حث يتم منح المتعافين من الإدمان قروضا صغيرة ومتناهية الصغر لفتح مشروعات، وذلك وفقا لشروط معينة وهى أن يكون  المتعافى فى حالة متابعة لحالته مع الوزارة،  بالإضافة إلى خضوعه لفحص طبى، وتسديد أقساط مبلغ القرض بصورة منتظمة.


وأشار الدكتور أحمد الكتامى إلى أن علاج الإدمان يتم على مرحلتين أولها سحب السموم والأخيرة التأهيل لإعادة دمج المريض مرة أخرى فى المجتمع.


ولفت إلى أن مركز البحر الأحمر لعلاج الإدمان سيخدم محافظات لا يتواجد بها مراكز علاجية للإدمان ومنها محافظات  الأقصر، قنا، مشيرا إلى أن المركز يقدم خدمة العيادات الخارجية لاستقبال المرضى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضامن: 5000 متعافى من الإدمان استفادوا بجلسات علاج الدعم النفسي «أون لاين»

التضامن: استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال أيام العيد

وظائف شاغرة بمركز علاج الإدمان في البحر الأحمر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مشوهة وبلا رأس أو أطراف.. تطورات العثور على جثة شادي آخر غريق في حادث شاطئ النخيل

فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

"أنت اطرق بابي" الحلقة 3 تتصدر جوجل

نجم الزمالك السابق يطالب بإلغاء الدوري بعد تزايد إصابات اللاعبين بـ كورونا

بـ 6 حيل سريعة احمِ نفسك من الجلطات

وليد العطار: الشناوي يمكنه الاستئناف على إيقافه وتغريمه 8 ملايين جنيه للزمالك خلال 10 أيام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور