80 ألف جنيه.. التضامن تزف بشرى للمتعافين من الإدمان.. فيديو

قال الدكتور أحمد الكتامى، مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان لتابع لوزارة التضامن، إن مركز علاج الإدمان فى محافظة البحر الأحمر يعد الأول من نوعه بالمحافظة الذى يقدم خدمات حكومية بالمجان.

وكشف مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، عن إطلاق الوزارة مبادرة بداية جديدة عن طريق منح المتعافى من الإدمان مبلغ 80 ألف جنيه.









وأوضح أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى حث يتم منح المتعافين من الإدمان قروضا صغيرة ومتناهية الصغر لفتح مشروعات، وذلك وفقا لشروط معينة وهى أن يكون المتعافى فى حالة متابعة لحالته مع الوزارة، بالإضافة إلى خضوعه لفحص طبى، وتسديد أقساط مبلغ القرض بصورة منتظمة.









وأشار الدكتور أحمد الكتامى إلى أن علاج الإدمان يتم على مرحلتين أولها سحب السموم والأخيرة التأهيل لإعادة دمج المريض مرة أخرى فى المجتمع.







