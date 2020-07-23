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أخبار العالم

تحذير أممي من كارثة جديدة في اليمن خلال 6 أشهر

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:40 ص
اليمن ..أوضاع صعبة
اليمن ..أوضاع صعبة يعيشها الناس
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قسم الخارجي
أطلقت منظمات تابعة للأمم المتحدة، تحذيرًا من إمكانية حدوث أزمات باليمن فيما يخص إمدادات الغذاء، والتي قد ترفع أعداد الذين يعانون من مستويات عالية من المجاعة.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام، فإن الأمن الغذائي بات يهدد نحو 1.2 مليون شخص خلال 6 أشهر.

وقال برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأغذية والزراعة في بيان مشترك، إن "الصدمات الاقتصادية والصراع والفيضانات والجراد والآن كورونا، كلها تثير عاصفة يمكن أن تعكس المكاسب التي تحققت على صعيد الأمن الغذائي".

وتجاوز اليمن البالغ عدد سكانه نحو 27 مليونًا، خطر المجاعة قبل 18 شهرًا، عندما تلقت المنظمات والبعثات الإغاثية مبالغ ساهمت في ضخ المساعدات، لكن انتشار فيروس كورونا المستجد مؤخرا قلص هذه المساعدات معيدا شبح المجاعة لأفقر دول شبه الجزيرة العربية.

ويبلغ العدد الاجمالي للذين يواجهون الخطر في اليمن نحو 10 ملايين، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وتوقعت المنظمات، أن "يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد من 2 مليون إلى 3.2 مليون في الأشهر الستة المقبلة"، وخصوصا في جنوب اليمن، على أن تصدر نتائج تحليل آخر في مناطق الشمال في وقت لاحق من العام الحالي.

من جهتها، قالت منسقة الشؤون الإنسانية ليز جراندي، مطلع الشهر الجاري، إن "اليمن يقف على حافة مجاعة من جديد بينما لا تملك الأمم المتحدة أموالاً كافية لمواجهة الكارثة التي تم تجنبها قبل 18 شهرا".

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