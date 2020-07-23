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أخبار البلد

بينهم 39 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 1653 شابًا بالإسكندرية

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية 1653 شابًا، من بينهم  39 من ذوى الهمم، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1215 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام شباب المحافظة لشغلها.

وأوضح الوزير المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 164 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 135 محضرًا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.

وأشار ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، إلى أن المديرية تلقت 163 شكوى، منها 38 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 65 محضرًا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 60 شكوى تحت البحث والدراسة.

وتابع مدير المديرية أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية باستخراج 61 ترخيصًا جديدًا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 52 أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس: عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 138 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
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