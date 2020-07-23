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محافظات

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:10 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد الصاحي - أحمد زهران

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى 68 لثورة 23 يوليو المجيدة .


وقال المحافظ في برقيته: "بالاصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الجيزة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو، تلك الثورة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديثة وتاريخ كفاح الشعب المصري العظيم.


مؤكدًا أن الشعب المصري سيظل دائما يقف إلى جانب قواته المسلحة ضد كل من يريد النيل من مصرنا الغالية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة .


كما بعث محافظ الجيزة ببرقيات تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء والمحافظين .

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