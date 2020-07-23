الوزراء ينفي إلغاء امتحانات شهادات القراءات بالمعاهد الأزهرية

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء امتحانات شهادات القراءات بجميع المعاهد الأزهرية.











وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع مشيخة الأزهر الشريف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء امتحانات شهادات القراءات بجميع المعاهد الأزهرية.











وأوضحت أن امتحانات القراءات لجميع المراحل والتخصصات ستُعقد في مواعيدها المقررة وفقًا للجدول المعلن رسميًا، خلال الفترة من 8 أغسطس 2020، حتى يوم 17 من نفس الشهر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين بالامتحانات.









وفي إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم الحفاظ على المسافات الآمنة وقواعد التباعد بين الطلاب مع الحرص على التهوية المستمرة للجان الامتحانية، بالإضافة إلى إلزام الطلاب بارتداء الكمامة إجباريًا لدخول الامتحانات، كما سيتم الكشف على درجة حرارتهم قبل دخول قاعات الامتحانات، وتعقيم القاعات قبل وبعد كل امتحان.







