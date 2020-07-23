مصرع ربة منزل صدمها قطار بمزلقان عمومي في السنطة

لقيت ربة منزل مصرعها في مركز السنطة بمحافظة الغربية صدمها قطار على بُعد خطوات من مزلقان سكك الحديدية بقرية المنشأة الكبرى، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.









كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من العميد أحمد برج مأمور قسم شرطة السنطة بلاغًا بمصرع ربة منزل على شريط السكة الحديد بالقرب من محطة المنشأة الكبرى.





كما تبين أن المتوفية تدعى "م.ع.ال" 40 سنة مقيمة بقرية المنشأة الكبرى وأثناء عبورها شريط السكة الحديد صدمها القطار ولقيت مصرعها في الحال.



