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حوادث

مصرع ربة منزل صدمها قطار بمزلقان عمومي في السنطة

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:19 م
جثة - ارشيفيه
جثة - ارشيفيه
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احمد علي
لقيت ربة منزل مصرعها في مركز السنطة بمحافظة الغربية صدمها قطار على بُعد خطوات من مزلقان سكك الحديدية بقرية المنشأة الكبرى، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

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كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من العميد أحمد برج مأمور قسم شرطة السنطة بلاغًا بمصرع ربة منزل على شريط السكة الحديد بالقرب من محطة المنشأة الكبرى.

كما تبين أن المتوفية تدعى "م.ع.ال" 40 سنة مقيمة بقرية المنشأة الكبرى وأثناء عبورها شريط السكة الحديد صدمها القطار ولقيت مصرعها في الحال.

وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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