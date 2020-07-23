مقتل وإصابة 15 شخصا.. انفجار في مدينة رأس العين السورية

أفاد المرصد السوري بسماع دوي انفجار عنيف في مدينة رأس العين "سري كانييه"، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الحسكة الشمالي.









وكشفت مصادر خاصة لـ المرصد السوري، أن سيارة ملغمة انفجرت قرب دوار الجوزة وقرب مبنى المجلس المدني في المدينة.









وقالت المصادر إن الانفجار أدى إلى استشهاد 5 أشخاص بينهم مواطنة، والعدد مرشح للارتفاع نظرا لوجود أكثر من 10 جرحى، بعضهم حالتهم خطيرة.









وفي السابع من يوليو الجاري، انفجرت سيارة مففخة في مدينة "تل أبيض" الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، شمالي الرقة، ضمن مناطق "نبع السلام".







