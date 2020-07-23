النقابة العامة للتجارة في ذكرى "ثورة يوليو": حمل لواءها القوات المسلحة لتعيد لمصر حريتها وعزتها وكرامتها

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة النائب محمد وهب الله، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة والشعب المصري العظيم وقواته المسلحة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة التي حرر فيها الجيش المصري الوطن العزيز من قيود الاحتلال الأجنبي والاستعمار وأعادت للشعب حريته واستقلاله.



