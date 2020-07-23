النقابة العامة للتجارة في ذكرى "ثورة يوليو": حمل لواءها القوات المسلحة لتعيد لمصر حريتها وعزتها وكرامتها

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة النائب محمد وهب الله، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة والشعب المصري العظيم وقواته المسلحة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة التي حرر فيها الجيش المصري الوطن العزيز من قيود الاحتلال الأجنبي والاستعمار وأعادت للشعب حريته واستقلاله.
وقالت "التهنئة" أن ذكرى ثورة 23 يوليو، ستظل دائمًا حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة،تلك "الثورة" التي حملت لواءها القوات المسلحة لتعيد مصر حريتها و عزتها و كرامتها،داعية الله ان يحفظ مصر قيادة وشعبًا من كل سوء ورد كيد الكائدين وحقد الحاقدين، ويحفظ جيشنا خير أجناد الأرض من كل شر، مؤكدة على دعم "النقابة العامة" ما تقوم به القيادة السياسية من إجراءات لحماية الوطن من أعدائه في الداخل أو الخارج، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والازدهار لوطننا الغالي مصر، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.