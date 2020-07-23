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أخبار العالم

سلطنة عمان تقر إجازة عيد الأضحى وتحظر الحركة بين المحافظات

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:02 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
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ميس رضا

أصدر الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارا بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بشركات ومؤسسات ومنشآت سلطنة عمان  القطاع الخاص اعتبارًا من يوم الخميس التاسع من ذي الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020م، وحتى نهاية يوم الاثنين 13 من ذي الحجة 1441هـ الموافق 3 أغسطس 2020م.

 

وقد أشار القرار إلى أنه يجوز لأصحاب الأعمال والعاملين معهم الاتفاق على تعويض هذه الإجازة إذا اقتضت الضرورة العمل خلالها .

 

وقررت سلطنة عمان، الثلاثاء، فرض حظر على الحركة بين جميع محافظاتها من 25 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي يتفشى في البلاد.

 

وأعلنت  اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1441 هـ بسلطنة عمان  ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة وعليه 31 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

 

وحول الإجازات للقطاعين العام والخاص، فإنه بناء على المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٠ بتحديد أيام الإجازات الرسمية حيث أشارت المادة الأولى بتحديد أيام الإجازات الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، ومنشآت القطاع الخاص في الأعياد والمناسبات لتكون إجازة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ٩ من ذي الحجة ( 30 يوليو ) وحتى 13 من ذي الحجة ( 2 أغسطس ) على أن يتم تعويض يوم الجمعة بيوم واحد بحسب المرسوم السلطاني الذي أشار إلى أنه يتم التعويض عن يوم الجمعة إذا صادف اليوم الأول من أي من العيدين.

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