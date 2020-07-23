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مرأة

احذري الأكلات الجاهزة والمصنعة.. طرق التغذية السليمة للطفل

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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رشا عوني
أكدت الدكتورة إسراء طارق أخصائية التغذية العلاجية وعلاج النحافة والسمنة، أن أساسيات الغذائي الصحي للكبار تنطبق أيضا على الصغار لكن تختلف في الكميات فقط، فيجب الحفاظ على صحة الطفل وتقوية المناعة وتقديم أكلات صحية تساعده على النمو.

وقدمت الدكتورة إسراء طارق العديد من النصائح للأمهات للتغذية السليمة للطفل، وذلك في مداخلة هاتفية في برنامج عيادة TEN وهي: 

1- عدم إضافة نكهات للطعام بشكل كبير مثل السكر والملح

2- المخبوزات والبيتزا الجاهزة وغيرها التي يحبها الأطفال يفضل إعداداها في البيت لأن الجاهزة غنية بالدهون

3- الأطعمة المقلية يفضل في إعدادها في البيت بشكل صحي

4- الامتناع عن الأطعمة المصنعة الجاهزة 

5- تجنب المخللات تماما لأنها تسبب احتباس الماء تحت الجلد 

6- تجنب المسليات والمواد الحافظة 

7- تقديم أفكار للطعام مختلفة للطفل وإضافة المواد الصحية بها.  

8- منع الأطفال من شرب المياه الغازية.
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