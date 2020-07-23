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فن

بعد طرح أغنية إليسا منذ ساعات .. هاشتاج صاحبة رأي يتصدر تويتر

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج صاحبة رأى ، وجاء ذلك بعد طرح الفنانة إليسا لأغنيتها صاحبة رأى عبر شركة روتانا .


وجائت تغريدات متابعيها كالتالى :


- بداية من صورة الألبوم أخيرًا بقدر قول هيدي اجمل صورة البوم بين كل البومات #اليسا ! اما اغنية #صاحبة_رأي حسيت بتشبهني بطريقة حياتي وكيف بفكِّر وكيف عايش، قديش غنِّت اليسا مواضيع، خلقت الها بغض النظر اذا بتفق معها او لأ باكتر من موضوع، واضح الألبوم ثقيل الف مبروك اليسا.


-اول مره في حياتي أصحى على شي حلو احبك إليسا
#صاحبة_رأي.


-الاغنية تمثل اللي يتحدّى اليأس بالامل #صاحبة_رأي


-أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر في عز الصيف أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف
وفي ناس بتشوفني قوية
وناس بتشوفني حد ضعيف
أنا حاجة من كل حاجة
أنا حالة برا التصنيف
وأهم نقاط قوتي
#صاحبة_رأي


#صاحبة_رأي و مبدأ و متميزة و ناجحة و عفوية و صريحة وواضحة و اكيد برا التصنيف هذه اليسا و جمهورك هيك بحبك. 


-ابداع ومن ثم ابداع ومن ثم ابداع وفيهن لفتت احساس فوق فوق فوق العادة انها 
 #صاحبة_رأي


شكرا لأنك ولا مرة خذلتينا ❤
شكرا لأنك دايما تقدمي لنا الافضل ❤
شكرا لأنك دايما بتسعدينا ❤
و نحنا حدك دايما على المرة قبل الحلوة ❤ بحبك كتير و الف مبروك الغنية اللي بتاخد العقل #صاحبة_رأي 


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فيما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات منذ قليل أغنية " صاحبة رأي" للفنانة اللبنانية إليسا عبر تطبيق ديرز حصريا. 


ويتضمن الألبوم كلا من أغنية "حبة اهتمام"، وهي كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "أنا شبه نسيتك"، وهي كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم.

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