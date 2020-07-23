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فن

كل سنة وكلنا إيد واحدة.. حكيم يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:00 م
حكيم
حكيم
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مصطفى كرم
احتفل المطرب حكيم بالذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 


وكتب حكيم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "ثورة 23 يوليو المجيدة، أرست مبادئ العدالة الاجتماعية، والحرية وساهمت في استرداد الشعب كرامته وتقرير مصيره وبناء مستقبله بأيدي ابنائه المخلصين ...كل سنة وكلنا ايد واحدة في حب مصر .. #حكيم #تحيا_مصر". 


ومن ناحية أخرى طرح حكيم أحدث أغنياته "قلبي يا ناس" على يوتيوب، من ألبومه الجديد "الرجل الصح"، وهي أغنية رومانسية بمناسبة عيد الحب، من إخراج مازن نيازي، وكلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي.



"الراجل الصح" ألبوم متنوع يضم ألوانا مختلفة من الأغاني، وحققت جميعها نجاحات ضخمة عبر يوتيوب. 
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