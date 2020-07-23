رئيس شركة ترسانة الإسكندرية: تدشين الفرقاطة المعز بعد جهد كبير

قال اللواء بحري أسامة فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، إنه شعر بسعادة غامرة لحظة تدشين "الفرقاطة المعز"، لأنها جاءت نتيجة تعب وجهد كبيرين.









وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي": "لا أحد يجرؤ أن يدخل في الإنتاج الحربي على مستوى العالم إلا ووراءه اقتصاد قوي وصناعات تقيلة قوية تستطيع أن تخدم هذا النوع من الصناعة".













وتابع: "شركة ترسانة الإسكندرية تقدم مشاريع للمجتمع المدنى إلى جانب صناعة السفن بأنواعها، فضلا عن تدريب الطلاب بعد المرحلة الإعدادية".









كان الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شارك فى مراسم الاحتفال بتدشين الفرقاطة "المعز"، التي تم بناؤها بترسانة الإسكندرية البحرية بسواعد وعقول مصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي، بحضور عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وعمال ومهندسى شركة ترسانة الإسكندرية للصناعات البحرية.