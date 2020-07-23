بعد تدخل شيخ الأزهر ووزيرة الهجرة.. عودة 600 سوداني عالق لبلدهم

انتهت أزمة السودانيين العالقين بقرية الزريقات قبلي جنوبي غرب محافظة الأقصر، والبالغ عددهم 600 شخص، والذين رفضت سُلطات السودان السماح لهم بالدخول إلى موطنهم عبر الميناء البري للسودان، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها السلطات السودانية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" العالمية.





من جانبها أوضحت الدكتورة فنار القاضي منسق حملة "مع مصر" في محافظة الأقصر، اليوم الخميس، أنها فور ظهور أزمة الأشقاء السودانيين عرضت المشكلة على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بصفته رمزا من رموز الأقصر والذي توجه على الفور بتقديم الدعم للأشقاء السودانيين، وتواصل مع السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة، ورفع موضوع الأزمة لها، والتي استجابت، وأجرت الكثير من المباحثات بشأن إنهاء الأزمة.





وأشارت إلى إن الأشقاء السودانيين تمكنوا في نهاية الأمر من العودة إلى بلادهم بعدما سمحت لهم السلطات السودانية بدخول أراضيها، موضحة ً أن أهالي قرية الزريقات قدموا كامل الدعم للأشقاء السودانيين، وتسابق الجميع على تقديم المساعدات، واستضاف البعض عددًا منهم في منازلهم، بينما وفر البعض الآخر كميات كبيرة من الطعام والمياه والأدوية لهم خلال فترة تواجدهم بالقرية.





وتابعت: "مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قادرة على التعامل مع أية أزمات، واحتواء أية عقبات قد تواجه أبناء الشعب المصري، أو الوافدين من الأشقاء العرب".